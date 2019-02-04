На Южном Урале ожидаются аномальные морозы

В Челябинской области 5-7 февраля ожидаются сильные морозы. В низинах температура может понизиться до –35-40 градусов, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 и более градусов ожидается 5-7 февраля в большинстве районов, 8-9 февраля в южных и восточных районах.

В регионе повышается вероятность возникновения ЧС.

Южноуральцев просят не перегружать электросеть большим количеством включенных электроприборов в попытке обогреть жилище, не оставлять без внимания протопленные печи и бани.