Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с его женой

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с его женой Дарьей. Об этом заявил адвокат супруги футболиста Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что суд также рассматривает имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества. Сегодня заседание было отложено на 5 февраля.

"Мы приветствуем решение Дениса, он отказался от двух требований: о требовании совместного проживания с детьми и о взыскании с Дарьи алиментов в свою пользу", - цитирует Жорина РАПСИ.

Напомним, также известно, что полиция проводит проверку в отношении Глушакова и неустановленных лиц по факту угроз его супруге. В СМИ проходила информация, что по результатам экспертизы МВД Дарья Глушакова получила легкие побои в результате избиения.

Утверждалось, что российский полузащитник был вызван на допрос. Сергей Жорин заявлял, что скоро тот может быть арестован.