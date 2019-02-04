Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с его женой

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России

Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с его женой

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с его женой Дарьей. Об этом заявил адвокат супруги футболиста Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что суд также рассматривает имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества. Сегодня заседание было отложено на 5 февраля.

"Мы приветствуем решение Дениса, он отказался от двух требований: о требовании совместного проживания с детьми и о взыскании с Дарьи алиментов в свою пользу", - цитирует Жорина РАПСИ.

Роман Зобнин, Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, также известно, что полиция проводит проверку в отношении Глушакова и неустановленных лиц по факту угроз его супруге. В СМИ проходила информация, что по результатам экспертизы МВД Дарья Глушакова получила легкие побои в результате избиения.

Утверждалось, что российский полузащитник был вызван на допрос. Сергей Жорин заявлял, что скоро тот может быть арестован.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с его женой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Глушаков, алименты, жена



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2019 15:36 Мск "За ним много грехов": капитан "Спартака" Денис Глушаков может быть взят под стражу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 698

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети