Медведев утвердил госпрограмму развития Крыма и Севастополя: понадобится около 310 млрд рублей

Госпрограмма развития Крыма и Севастополя будет стоить около 310 млрд рублей. Об этом на совещании заявил глава кабмина Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

На совещании со своими заместителями премьер-министр заявил, что утвердил соответствующую государственную программу, которой "охватывается весь комплекс задач, который нужно решить для развития полуострова". На эти цели в 2019 и ближайшие три года в общей сложности заложено почти 310 млрд рублей. "Причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году", - добавил Медведев.

В этой программе определены конкретные результаты, которых необходимо достичь. "Речь идет и о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, электроэнергией, создании социальной инфраструктуры", - сказал глава кабмина. В этой связи он нацелил на своевременное освоение выделенных денежных средств на всех уровнях контроля.