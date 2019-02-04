04 Февраля 2019
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Медведев утвердил госпрограмму развития Крыма и Севастополя: понадобится около 310 млрд рублей

Госпрограмма развития Крыма и Севастополя будет стоить около 310 млрд рублей. Об этом на совещании заявил глава кабмина Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

На совещании со своими заместителями премьер-министр заявил, что утвердил соответствующую государственную программу, которой "охватывается весь комплекс задач, который нужно решить для развития полуострова". На эти цели в 2019 и ближайшие три года в общей сложности заложено почти 310 млрд рублей. "Причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году", - добавил Медведев.

В этой программе определены конкретные результаты, которых необходимо достичь. "Речь идет и о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, электроэнергией, создании социальной инфраструктуры", - сказал глава кабмина. В этой связи он нацелил на своевременное освоение выделенных денежных средств на всех уровнях контроля.

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Медведев утвердил госпрограмму развития Крыма и Севастополя: понадобится около 310 млрд рублей

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Теги: Крым, госпрограмма, Севастополь, Дмитрий Медведев



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