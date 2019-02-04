04 Февраля 2019
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Происшествия В России

Стали известны дата и место прощания с Децлом

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве.

Об этом сообщила мать исполнителя Ирина Толмацкая, передает агентство городских новостей "Москва".

Начнется церемония в 11:00. Похоронят артиста, вероятнее всего, на Пятницком кладбище в столице.

Напомним, Децл умер в минувшее воскресенье в возрасте 35 лет. В столице Удмуртии он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков.

В Сети появилось видео с последнего выступления рэпера, на записи он выглядит вполне здоровым.

Предварительная причина смерти – это сердечная патология, сообщили ранее СМИ. Как рассказал источник в следствии, были взяты все возможные анализы: на алкоголь и на токсические вещества, но пока не будет проведен полный анализ, причину установить невозможно.

Ранее стало известно, что Мосгордума готова поддержать инициативу об установке памятной таблички на доме в Москве, где жил Децл.

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Стали известны дата и место прощания с Децлом

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Теги: децл, кирилл толмацкий, похороны



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