04 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге к 300-летию планируют масштабно обновить общественный транспорт

Мэрия столицы Среднего Урала намерена обновить муниципальный парк общественного транспорта, закупив 100 новых автобусов, 126 трамваев и 86 троллейбусов.

Как сообщил Накануне.RU заместитель главы Екатеринбурга Анатолий Гагарин, такая перспектива ждёт город в связи с предстоящим празднованием 300-летия областного центра (2023 год). Что качается транспортной реформы, анонсированной местными властями, то говорить о её начале преждевременно, поскольку, по его словам, "к ней ещё не приступили".

Гагарин подчеркнул, что модернизация транспортной сети Екатеринбурга назрела, но все свои действия, затрагивающие эту больную для горожан тему, городская администрация впредь намерена обсуждать с жителями, чтобы не допустить ситуации, которая сложилась из-за отмены автобусного маршрута №024.

Напомним, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал приостановить транспортную реформу, которую собираются запустить 1 июля этого года, если мэрия не успеет экономически обосновать расчёты новых маршрутов при сохранении существующих тарифов.

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В Екатеринбурге к 300-летию планируют масштабно обновить общественный транспорт

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Теги: Екатеринбург, транспортная реформа, Анатолий Гагарин, Александр Высокинский



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