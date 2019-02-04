Екатеринбуржцы устроили очередную акцию против вырубки березовой рощи в Академическом

Жители Екатеринбурга продолжают устраивать акции протеста против вырубки и застройки березовой рощи в Академическом микрорайоне города. На этот раз защитники рощи создали арт-объект – хэштег #РощаЖиви на снегу, передает корреспондент Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU активисты, большая надпись появилась у входа на тропу здоровья Краснолесья. Защитники рощи надеются, что такой арт-объект привлечет горожан сделать с ним фото и выложить в соцсетях с соответствующими хэштегами. Таким образом, активисты надеются получить поддержку людей в борьбе с застройщиком рощи – строительной компанией "Атомстройкомплекс".

Напомним, что жители Краснолесья пытаются отстоять березовую рощу еще с весны прошлого года. Часть леса уже вырубили – там начали строить жилые дома. Директор АСК ранее заявлял, что на месте рощи будет благоустроен большой парк для горожан, однако екатеринбуржцы считают, что территорию леса ждет плотная застройка в виде жилых комплексов.