Арбитраж отказал в пересмотре решения об отзыве лицензии у банка "Югра"

Арбитражный суд Москвы отказал в пересмотре решения по иску банка "Югра" к Центральному банку о признании незаконным отзыва лицензии кредитной организации.

Бывшие акционеры настаивали на пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам: из-за данных о корректировке стоимости имущества "Югры" без проведения экспертизы.

Сегодня судья столичного арбитража огласила решение оставить заявление о пересмотре дела без удовлетворения.

Банк "Югра" лишился лицензии 28 июля 2017 года. Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. Обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" - физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.