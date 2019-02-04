04 Февраля 2019
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Происшествия Курганская область

В Зауралье полиция проверит информацию о торговле паленым спиртным в селе, где погибло трое детей

Полиция проверит информацию о торговле спиртным в частных домах села Горохово Юргамышского района.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ночью 29 января в этом селе в пожаре погибла мать и трое ее маленьких детей. Есть информация, что якобы там сразу в нескольких домах открыто торговали нелегальным алкоголем - об этом рассказали сразу несколько местных жителей.

"Назначено проведение служебной проверки, о результатах будет сообщено дополнительно", - сообщил Накануне.RU замначальника УМВД России по Курганской области Андрей Шамин.

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В Зауралье полиция проверит информацию о торговле паленым спиртным в селе, где погибло трое детей

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Теги: Горохово, спиртное, алкоголь, проверка, полиция, Зауралье, Юргамыш



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