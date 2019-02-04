В Зауралье полиция проверит информацию о торговле паленым спиртным в селе, где погибло трое детей

Полиция проверит информацию о торговле спиртным в частных домах села Горохово Юргамышского района.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ночью 29 января в этом селе в пожаре погибла мать и трое ее маленьких детей. Есть информация, что якобы там сразу в нескольких домах открыто торговали нелегальным алкоголем - об этом рассказали сразу несколько местных жителей.

"Назначено проведение служебной проверки, о результатах будет сообщено дополнительно", - сообщил Накануне.RU замначальника УМВД России по Курганской области Андрей Шамин.