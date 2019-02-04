04 Февраля 2019
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Рогозин о восстановлении Центра имени Хруничева: ситуация остается непростой, но все под контролем

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как идет восстановление Центра имени Хруничева. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, по словам Рогозина, осенью 2018 года совместно с Министерством финансов был проработан вариант оказания поддержки предприятию в рамках имеющихся средств государственной программы. Он отметил, что в короткие сроки удалось договориться с банками-кредиторами о переносе выплат основного тела кредита на 2029 год, и сейчас начат рассчет по всем кредитам.

"Предприятие работает, восстановлена полностью его производственная деятельность. Текущая нагрузка на центр Хруничева снята на 30 млрд руб. буквально за полгода", - доложил Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что "ситуация остается непростой, но она контролируема Роскосмосом".

Напомним, в январе Рогозин сообщил о готовности корпорации создать новую российскую сверхтяжелую ракету для полета на Луну "Енисей".

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Рогозин о восстановлении Центра имени Хруничева: ситуация остается непростой, но все под контролем

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Теги: Рогозин, центр Хруничева, Путин, Роскосмос



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