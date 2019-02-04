В комитете по здравоохранению Петербурга идут обыски

Сотрудники СКР проводят обыски в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как сообщает "Фонтанка", следственные действия по ранее возбужденному уголовному делу также ведутся в компании "Петербургские аптеки".

По данным источников, обыски являются продолжением проведенной осенью прокурорской проверки по просроченным лекарствам.

Ранее стало известно о проведении сотрудниками правоохранительных органов выемки документов в Комитете по здравоохранению Псковской области. Как сообщало Накануне.RU, это послужило причиной падения рейтинга главы региона Михаила Ведерникова.