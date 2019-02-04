Аномальные морозы мешают вывозу мусора на Ямале и в Югре

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Аномальные морозы мешают вывозу мусора на Ямале и в Югре

Из-за аномальных морозов на Ямале и в Югре затруднилась работа по вывозу мусора. Региональные операторы обещают в ближайшее время наладить работу, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

По информации югорского регоператора по обращению с ТКО "Югра-Экология", техника для сбора и вывоза ТКО имеет свои ограничения - гидравлические механизмы не рассчитаны на работу при температурах ниже 30 градусов мороза. Тем не менее, вывоз мусора ведется во всех муниципалитетах автономного округа. на линию выведена вся техника, которая может работать в таких погодных условиях. Мусорные контейнеры очищаются вручную.

Ямальский регоператор "Инновационные технологии" также сообщил о трудностях. Из-за сильных морозов мусоровозы по техническим причинам не могли своевременно разгружать контейнеры. Тем не менее, оператор реагировал на все обращения. 3 февраля начался усиленный вывоз мусора. С 5 февраля вывоз мусора будет вестись в обычном режиме.

Напомним, в регионы пришли аномальные морозы. В некоторых районах автономных округов температура воздуха опустилась до 48-50 градусов мороза.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Аномальные морозы мешают вывозу мусора на Ямале и в Югре

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мусор, тко, тбо, морозы, вывоз мусора, Югра-Экология, Инновационные технологии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 699

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети