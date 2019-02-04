Аномальные морозы мешают вывозу мусора на Ямале и в Югре

Из-за аномальных морозов на Ямале и в Югре затруднилась работа по вывозу мусора. Региональные операторы обещают в ближайшее время наладить работу, передает корреспондент Накануне.RU.

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По информации югорского регоператора по обращению с ТКО "Югра-Экология", техника для сбора и вывоза ТКО имеет свои ограничения - гидравлические механизмы не рассчитаны на работу при температурах ниже 30 градусов мороза. Тем не менее, вывоз мусора ведется во всех муниципалитетах автономного округа. на линию выведена вся техника, которая может работать в таких погодных условиях. Мусорные контейнеры очищаются вручную.

Ямальский регоператор "Инновационные технологии" также сообщил о трудностях. Из-за сильных морозов мусоровозы по техническим причинам не могли своевременно разгружать контейнеры. Тем не менее, оператор реагировал на все обращения. 3 февраля начался усиленный вывоз мусора. С 5 февраля вывоз мусора будет вестись в обычном режиме.

Напомним, в регионы пришли аномальные морозы. В некоторых районах автономных округов температура воздуха опустилась до 48-50 градусов мороза.