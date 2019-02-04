04 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко подавал документы в ЦИК через черный ход

Украинский президент Петр Порошенко, который в последний день подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы государства, проник в здание ЦИК через черный ход.
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Напомним, в ноябре на Украине умерла чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую прошлым летом облили концентрированной серной кислотой. На входе в здание ЦИК Порошенко ждала небольшая группа активистов с огромным, в несколько метров, плакатом, на котором было написано: "Простите, так а кто заказал Гандзюк?"

Порошенко же решил не общаться с митингующими и зашел в здание черный вход. Это вызвало в Сети ряд язвительных комментариев.

"После проникновения Порошенко в ЦИК с помощью задней двери предлагаю его так и назвать. Задне-пр_ходный президент", - написал журналист Александр Дубинский.

Экс-депутат Рады Василий Горбаль предложил для таких случаев провести в ЦИК и подземный ход.

"Кто знает, есть ли какой-то черный вход в ЕС и НАТО? Может, мы просто не в ту дверь постоянно пытаемся зайти?" - сыронизировал журналист Алексей Братущак.

Порцию комментариев вызвал и слоган Порошенко "Мы идем своим путем", что после его захода в ЦИК через заднюю дверь было обыграно в издевательском ключе.

"В самый символический день старта своей кампании вы заходите в ЦИК через задние двери. Все вошли через парадные, а вы через задние. Когда вы принимали об этом решение, какова была вероятность, что этого не заметят? Был ли у вас хоть один шанс не получить за это порцию критики и издевательств?" - написал юрист Андрей Портнов.

Отметим, что недавно известный блогер Анатолий Шарий обнародовал фрагмент видео подготовки к мероприятию в Белой Церкви, куда Порошенко прибыл на встречу с военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады, вернувшимися из зоны боевых действий. На видео хорошо слышно, как олигарх по-русски грубо требует: "Гражданских отсечь!. Сюда подтянуть личный состав. Иду я среди личного состава".

Как сообщало Накануне.RU, в ДНР заявляют о том, что Порошенко требует обеспечить себе на выборах поддержку личного состава ВСУ. Его рейтинг, по разным опросам, колеблется в пределах 8-15%.

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Порошенко подавал документы в ЦИК через черный ход

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко



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