Песков - об опросе о желании молодежи уехать из России: Не такой высокий показатель

В Кремле заявили, что показатель, представленный "Левада-Центром" по итогам опроса о желании молодых россиян уехать за границу, не так уж и высок.

Напомним, социологи выяснили, что больше всего эмигрировать из России хочет молодежь. Так, почти пятая часть опрошенных (17%) заявила о желании переехать в другие страны, и большинство из них (41%) – это молодежь в возрасте 18-24 лет.

При этом эмигрантские настроения более распространены среди тех, кто хотел бы быть более активным в политике (24%), а среди тех, кто дистанцируется от нее, этот показатель ниже (14%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные опроса, заявил, что их нельзя брать в отрыве от остальных вопросов, передает "Интерфакс".

Говоря о самом показателе и вопроса о том, насколько он высок, Песков отметил: "Это не такой высокий показатель".