Уральского полпреда ждут в Нижнем Тагиле в компании с Куйвашевым

Визит полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева запланирован на 7 февраля.

Об этом Накануне.RU сообщили в аппарате главы региона, уточнив, что программу визита верстают в уральском полпредстве. Ожидается, что высокопоставленные чиновники посетят "Уралвагонзавод" и Нижнетагильский институт испытания металлов.

Визиту первых лиц региона в Нижнем Тагиле наверняка будут рады. Например, у мэра города Владислава Пинаева появится возможность напрямую отчитаться за 100 дней своей работы в качестве главы администрации города, еще недавно называвшемся "Путинградом". Напомним, что прежний мэр Сергей Носов в прошлом году стал губернатором Магаданской области.

Отметим, что в минувшую пятницу Куйвашев, находившийся в командировке в Москве, не смог присутствовать на важном мероприятии, которое провёл Цуканов. На церемонии подписания трёхстороннего Соглашения о сотрудничестве между уральским полпредством, Координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в УрФО и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО в режиме видеосвязи выступил первый вице-губернатор Алексей Орлов.