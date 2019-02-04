Прохоров забрал "ОНЭКСИМ" у офшорной компании
Миллиардер Михаил Прохоров стал прямым владельцем 100% "Группы Онэксим". Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, новая схема владения группой вступила в силу 1 февраля.
Ранее группа контролировалась Прохоровым через Onexim Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
В "Группу Онэксим" входит энергокомпания "Квадра", страховая компания "Согласие", банки "Международный финансовый клуб", "Ренессанс кредит".
Как сообщало Накануне.RU, "Оэксим" в 2016-2017 гг. продала ряд энергоактивов.