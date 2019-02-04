Прохоров забрал "ОНЭКСИМ" у офшорной компании

Ранее группа контролировалась Прохоровым через Onexim Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Миллиардер Михаил Прохоров стал прямым владельцем 100% "Группы Онэксим". Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, новая схема владения группой вступила в силу 1 февраля.





