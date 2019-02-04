При пожаре в "звездном" доме в Москве погибли семь человек

Число жертв пожара на Никитском бульваре в Москве увеличилось.

Напомним, возгорание в квартире в центре столицы в многоквартирном доме 1912 года постройки произошло в ночь на 4 февраля. Сообщалось о четырех погибших. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, уже в ходе тушения пожара были обнаружены тела шести человек, один из которых, предположительно, несовершеннолетний. Работу следователей на месте координирует и.о. руководителя главного следственного управления Андрей Стрижов.

По данным СМИ, жертв больше: как пишет РИА Новости, найдено тело седьмого погибшего.

Также сообщалось, что в горевшем доме, который называют "звездным", находятся квартиры многих знаменитостей: Никаса Сафронова, Любови Казарновской, Ингеборги Дапкунайте, дочери Юрия Башмета.