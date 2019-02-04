04 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинской области на благоустройство городов и районов направят 1 миллиард рублей

На благоустройство городов и районов Челябинской области в рамках программы "Реальные дела" направят 1 миллиард рублей. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский подчеркнул, что деньги будут вложены в благоустройство территорий, в развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, дорожного хозяйства, инфраструктуры.

"Наша задача – из года в год преображать городскую и поселковую среду региона, улучшать жизнь людей", - подчеркнул он.

Средства на благоустройство получат все муниципалитеты. Так, Челябинску выделено 295,1 млн руб., Магнитогорску – 100 млн руб., Златоусту – 39,6 млн, Копейску – 32 млн руб. Свыше 20 млн рублей направят в Саткинский и Сосновский районы.

Напомним, проект "Реальные дела" был инициирован в 2016 году. Деньги были направлены на решение наиболее острых проблем, связанных с благоустройством, газификацией, ремонтом дорог. В 2018 году на реализацию программы было выделено более 500 млн руб.

Также Борис Дубровский утвердил комплексную региональную программу "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы". На ее реализацию направят 5 млрд 254 млн руб.

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В Челябинской области на благоустройство городов и районов направят 1 миллиард рублей

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Теги: благоустройство дворов, реальные дела, Борис Дубровский,



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