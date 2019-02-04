Депутаты гордумы Екатеринбурга хотят взять контроль над МУПами

Самый молодой депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил думе внести изменения в Устав города, которые обяжут мэра Александра Высокинского согласовывать назначение директоров МУПов с местными депутатами. Об этом Пирожков сообщил на своей странице "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU

Согласно проекту закона, предлагается наделить гордуму полномочиями по контролю за проведением конкурса на замещение должностей руководителей МУПов и непосредственно полномочиями по назначению директоров МУПов.

"Фактически все механизмы управления муниципальными предприятиями сосредоточены исключительно в руках администрации. Назначение директоров, проверка хозяйственной деятельности на ежегодной балансовой комиссии, кредитная политика МУПов, вопросы их реорганизации - всё это скрыто от общественности. В результате можно наблюдать соответствующий общественный резонанс, как случилось, например, при объединении МОАП и ТТУ в "Гортранс", - объясняет свое решение Андрей Пирожков.

Отметим, что процедура внесения поправок в Устав требует проведения общественных слушаний.