В Екатеринбурге замело платные парковки - их никто не чистит

В Екатеринбурге на Площади 1905 года вновь заработала бесплатная парковка для автомобилей, что стало возможным после демонтажа ледового городка. Однако жалобы автовладельцев теперь связаны с тем, что бывает крайне сложно поставить машину в центре областной столицы даже на платные парковки из-за того, что их не чистят от снега.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии областной столицы, этот вопрос уже взят на контроль службами благоустройства, работающими в эти дни в усиленном режиме: в городе идут обильные снегопады которые, по прогнозам синоптиков, сохранятся.

Заместитель главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анатолий Гагарин пояснил, что граждане могут обращаться в коммунальные службы с указанием конкретных адресов, где уборка и вывоз снега находятся не на должном уровне, пообещав, что такие вопросы рассмотрят в оперативном порядке.

Напомним, что специалисты Госавтоинспекции тем временем выявили нарушения в виде формирования снежных валов на тротуарах, на остановках общественного транспорта и на мостах. Например, в районе пересечения улиц Московская - Пальмиро Тольятти сформирован снежный вал на путепроводе, на улице Малышева, 18а и улице Мира, 19а сформированы снежные валы на тротуаре, а также менее чем в 20-ти метрах от остановки общественного транспорта.