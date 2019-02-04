04 Февраля 2019
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Общество Курганская область

"Мы увидели лишь вершину айсберга". Глава департамента здравоохранения Зауралья готовится уйти в отставку

Глава департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина готова уйти в отставку после выявленных серьезных нарушений в районных больницах региона, такую информацию Накануне.RU подтвердил собственный источник Накануне.RU в ведомстве.
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В пресс-службе департамента информацию никак не прокомментировали - главный специалист-эксперт службы организационной работы департамента Анастасия Карачаровская сообщила Накануне.RU, что находится в отпуске и не в курсе дел. Кто может прокомментировать ситуацию за нее, она пояснить не смогла.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Курганской области подвели предварительные итоги проверки районных поликлиник и больниц - такое распоряжение дал еще в прошлом году врио губернатора региона Вадим Шумков. Полученная информация стала шоком для многих чиновников медицинской сферы - уже проверено 9 районных больниц, проверка пяти еще идет, но уже с уверенностью можно сказать: выявлен целый ряд серьезнейших нарушений и злоупотреблений финансово-хозяйственного характера.

Лариса Кокорина(2016)|Фото:Накануне.RU

Источник Накануне.RU в департаменте здравоохранения считает, что дата увольнения Кокориной вовсе не зависит от нее самой.

"Здесь история понятная всем, просто не все про это говорят. Лариса Ивановна напишет заявление по собственному желанию тогда, когда ей дадут команду это сделать", - сообщил источник.

"Слишком много нарушений на лицо - сейчас уже дошло до того, что правоохранительные органы взялись за расследования нескольких инцидентов, связанных с нарушениями в районных больницах. О чем это говорит? Это говорит о полном отсутствии контроля за ситуацией со стороны руководства департамента и лично Кокориной. К ней возникнет еще больше вопросов, если силовики выяснят, что она, возможно, знала о тех или иных проблемах, но предпочитала разбираться в них сама, ставя в известность руководство области уже в самую последнюю очередь", - сообщил источник в депздраве.

Проблем в сфере здравоохранения Зауралья много и копились они не один десяток лет, так считает председатель Общественного совета при департаменте здравоохранения Курганской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Олег Кобяков. В разговоре с Накануне.RU он отметил, что сейчас все увидели лишь вершину айсберга.

"Как мне представляется, бывшие руководители региона Олег Богомолов и Алексей Кокорин уделяли сфере охраны здоровья граждан недостаточное внимание. Сегодня ситуация меняется кардинально. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков решил жёстко, но в правовом поле навести порядок. В первую очередь, речь идёт о финансовом контроле", - сообщил Кобяков.

Олег Богомолов, Алексей Кокорин(2017)|Фото:пресс-служба губернатора Курганской области

"Проверки районных больниц уже показали где у нас деньги растворяются или расходуются нерационально", - считает общественник.

"В условиях острой нехватки врачей, оказалось, что, например, зарплата бухгалтеров значительно больше, чем у медицинских работников. Качество условий оказания медицинских услуг также оставляет желать лучшего. Проверка показала, что во многих больницах в санитарно-гигиенических комнатах не было даже туалетной бумаги и мыла. Зауральские больницы, особенно районные, нуждаются в обновлении медицинского оборудования, мебели. Где-то нужен косметический ремонт, но многие лечебные учреждения остро нуждаются в капитальном ремонте", - сказал Олег Кобяков.

По его словам, например, в Шадринской ЦРБ на момент проверки даже кран в туалете был неисправен и пациенты не могли нигде помыть руки.

"Состояние палат, кабинетов, других помещений не отвечает современным требованиям. Для маломобильных граждан не созданы все необходимые условия - где-то средства двусторонней связи неисправны, в некоторых больницах нет сменных кресел-колясок. Не приспособлены туалеты для лиц с ограничениями по здоровью, узкие коридоры, неудобная навигация - все это встречается часто. Казалось бы, такая простая вещь как бахилы, но и их в гардеробах не всегда бесплатно выдают", - сообщил Накануне.RU Олег Кобяков.

Общественник отметил, что пациенты жалуются на очереди к некоторым узким специалистам, также встречается грубость со стороны медперсонала, к качеству питания в стационарах тоже есть замечания.

больница, Петуховская ЦРБ(2018)|Фото:Накануне.RU

"И это только малая часть проблем нашей медицины, можно сказать, что мы увидели лишь вершину айсберга. Насколько я осведомлён, уже сейчас руководство региона, поскольку есть теперь политическая воля Вадима Шумкова, предпринимает необходимые меры для изменения ситуации к лучшему. При этом важно, что меры государственного контроля гармонично сочетаются с усилиями общественных структур, гражданского общества в самом широком значении этого понятия", - сказал Олег Кобяков.

Также Накануне.RU стало известно, что по одному эпизоду выявленных нарушений уже проводится доследственная проверка. О каком именно случае идет речь, пока не разглашается в интересах следствия.

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"Мы увидели лишь вершину айсберга". Глава департамента здравоохранения Зауралья готовится уйти в отставку

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Теги: Лариса Кокорина, отставка, здравоохранение, Олег Кобяков, больницы, нарушения, СК



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