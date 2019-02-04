Недовольные зарплатой рабочего выпускники ссузов считают высшее образование ненужным

Больше половины выпускников системы среднего профессионального образования (СПО) – колледжей и техникумов – считают высшее образование ненужным и не собираются получать его в дальнейшем. При этом работающие выпускники ссузов признаются, что недовольны своей зарплатой. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выпустила аналитический обзор о трудоустройстве выпускников системы среднего профессионального образования. На вопросы ответили более 2 тыс. выпускников колледжей и техникумов Ивановской, Свердловской и Новосибирской областей. Исследование академии подвергли критике эксперты "Гайдаровского форума": авторы обзора, по их мнению, неверно расценивают систему СПО как подготовку к поступлению в вузы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Работающие выпускники системы СПО не имеют однозначного суждения о необходимости высшего образования для получения перспективной работы - их мнения разделились примерно поровну, причем несколько больше молодежи склоняется все-таки к тому, что высшее образование не нужно. Не собираются получать высшее образование в дальнейшем более половины работающей молодежи, имеющей среднее профессиональное образование", - говорится в обзоре РАНХиГС, составленном на основе социологических исследований 2016-2018 гг.

Выпускники ссузов оценивают качество полученного образования, как среднее.

"Несмотря на то, что большинство молодых людей получили образование "среднего", по их мнению, качества, им вполне хватает знаний и навыков для работы. Полностью удовлетворены объемом приобретенных компетенций, необходимых для работы, более половины выпускников системы СПО: от 54,5% в Ивановской области до 80% в Новосибирской области", - сказано в материалах исследования.

Самые популярные "рабочие" направления подготовки в ссузах: "Общественное питание, торговля и производство пищевой продукции", "Металлообработка", "Транспорт". Самое популярное направление подготовки среди специалистов среднего звена - "Экономика и управление". Только 15% выпускников – экономистов и управленцев - не смогли найти себе работу по профессии. Второе по популярности среди молодежи направление подготовки – "Здравоохранение", на третьем месте – группа специальностей "Транспортные средства".

Выпускники ссузов оптимистично оценивают свои перспективы на рынке труда: 53% считают их средними, 40,7% - хорошими.

При этом молодых специалистов не устраивает низкая заработная плата.

Аналитический обзор РАНХиГС вызвал споры на "Гайдаровском форуме", рассказал Накануне.RU доктор педагогических наук, помощник первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, профессор Сергей Комков. По его словам, авторы исследования допустили серьезную методологическую ошибку.

"Они почему-то посчитали, что система среднего профессионального образования должна играть роль всего лишь подготовительной ступени для продолжения обучения в системе высшего профессионального образования. Поэтому ими даже было предложено заменить выпускные экзамены в СПТУ, техникумах и колледжах на некий аналог школьного ЕГЭ. То есть выпускник системы СПО, по их мнению, в первую очередь, должен владеть не соответствующей профессиональной квалификацией, а быть подготовленным к продолжению своего образования в каком-либо вузе", - пояснил Сергей Комков.

Такой подход в корне неверен, считает профессор. В странах Европы 80% выпускников основной школы продолжают обучение в системе среднего профессионального образования, а после окончания порой зарабатывают больше, чем специалисты с дипломами о высшем профессиональном образовании, заметил эксперт.

"Поэтому в вузы поступают учиться лишь по особому призванию! И люди, рассчитывающие в дальнейшем на серьезную деловую или научную карьеру. А у нас в стране складывается впечатление, что кому-то очень захотелось провести очередную "кампанию" по всеобщему вовлечению молодежи в высшее профессиональное образование. И отчитаться перед всем миром о том, что все население России "поголовно с высшим образованием", - добавил Сергей Комков.

Отношение к системе СПО как к подготовительной ступени к высшему образованию губительно, ведь лишает страну очень нужных квалифицированных производительных сил.

"То, что система СПО фактически сегодня отправлена "на задворки", подтверждает факт исключения ее из финансирования через так называемые "нацпроекты". Все учреждения среднего профессионального образования у нас должны создаваться и развиваться исключительно за счет средств региональных бюджетов или за счет привлеченных средств отраслевых предприятий. А это свидетельствует о том, что существующее сегодня отношение со стороны государства к системе СПО можно расценить сегодня как к вторичному и не заслуживающему особого внимания элементу", - заключил профессор.