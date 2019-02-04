"На улицу пойдешь мерзнуть": в Башкирии полицейские сбросили со скамейки прилегшего пенсионера

Правоохранительные органы проверят действия башкирских полицейских, скинувших на днях старика со скамейки на вокзале в селе Раевский Альшеевского района.

Инцидент засняли на видео посетители зала ожидания, пишут Вести.Башкортостан. По записи видно, что двое сотрудников правоохранительных органов подходят к прилегшему пожилому человеку и сбрасывают его со скамейки. Один из полицейских накричал на дедушку: "На улицу пойдешь мерзнуть!".

Судя по видео, на вокзале достаточно мало людей и места вроде бы хватает всем.

Видео уже посмотрели руководители стражей порядка, в данный момент проводится проверка. В случае установления вины, "доблестные блюстители порядка" понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.