"На улицу пойдешь мерзнуть": в Башкирии полицейские сбросили со скамейки прилегшего пенсионера

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО

"На улицу пойдешь мерзнуть": в Башкирии полицейские сбросили со скамейки прилегшего пенсионера

Правоохранительные органы проверят действия башкирских полицейских, скинувших на днях старика со скамейки на вокзале в селе Раевский Альшеевского района.

Инцидент засняли на видео посетители зала ожидания, пишут Вести.Башкортостан. По записи видно, что двое сотрудников правоохранительных органов подходят к прилегшему пожилому человеку и сбрасывают его со скамейки. Один из полицейских накричал на дедушку: "На улицу пойдешь мерзнуть!".

Судя по видео, на вокзале достаточно мало людей и места вроде бы хватает всем.

Видео уже посмотрели руководители стражей порядка, в данный момент проводится проверка. В случае установления вины, "доблестные блюстители порядка" понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"На улицу пойдешь мерзнуть": в Башкирии полицейские сбросили со скамейки прилегшего пенсионера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсионер, полицейские, вокзал, скамейка, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 690

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети