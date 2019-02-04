О народе думают! В Госдуме предложили бесплатно раздавать еду с истекающим сроком годности

В Госдуме предложили бесплатно раздавать продукты накануне истечения срока годности.

Заявление прозвучало от члена комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергея Вострецова, передает агентство городских новостей "Москва". Он подчеркнул, что такая практика существует во всем мире.

По мнению депутата, данная мера была бы выгодна торговым сетям, которым приходится тратить средства на утилизацию просрочки. Более того, для них это могло бы стать социальной рекламой.

Вострецов также предложил предоставлять налоговые льготы компаниям, которые решатся на подобный шаг.

Кроме того, парламентарий высказался за ужесточение ответственности за переклеивание ценников на товарах.

Напомним, перед новогодними праздниками эксперты Союза потребителей РФ предупреждали о возможной массовой распродаже просроченных продуктов.

Сопредседатель союза защиты прав потребителей Алексей Егармин говорит, что залежалый товар под новогодние праздники часто продают в ходе разных акций: продавцы рассчитывают на предпраздничную суету и рост спроса. На продукты устанавливают скидки в 50%, и народ, не задумываясь, сметает все.

На условиях анонимности работник одной из торговых сетей сообщил, что перед новогодними праздниками реализуется все, что залеживалось многие месяцы, также просрочку зачастую подмешивают к свежим продуктам. Он отмечает, что россияне редко возвращают плохой товар: кому-то лень, кто-то потерял чек, а некоторые вообще не замечают, что они купили.