ДНР: Порошенко поручил ВСУ обеспечить себе поддержу на президентских выборах

Командование ВСУ поставило задачу обеспечить массовую поддержку украинскими военнослужащими действующего президента Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах. Для этого в воинские части направлены многочисленные рабочие группы, заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он назвал это "десантом агитаторов" под руководством командующего сухопутными войсками страны Сергея Попко. Комплекс мероприятий по обеспечению поддержки Порошенко курируют министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба Виктор Муженко, заинтересованные в том, чтобы в случае смены президента им не пришлось отвечать за свои провалы.

"В случае поражения Порошенко командование оккупационных войск грозится снять виновных командиров с должностей, несмотря на все былые заслуги. Тем самым командиры поставлены в сложную ситуацию, так как им хорошо известно об отрицательном рейтинге Порошенко среди подчиненных", - сказал Безсонов.

Напомним, рейтинг Порошенко, по разным опросам, колеблется в пределах 8-15%. В декабре взятый в плен украинский военнослужащий подтвердил, что неприязнь в ВСУ к Порошенко только нарастает.

Выборы на Украине состоятся 31 марта, второй тур - 21 апреля.