04 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

ДНР: Порошенко поручил ВСУ обеспечить себе поддержу на президентских выборах

Командование ВСУ поставило задачу обеспечить массовую поддержку украинскими военнослужащими действующего президента Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах. Для этого в воинские части направлены многочисленные рабочие группы, заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Он назвал это "десантом агитаторов" под руководством командующего сухопутными войсками страны Сергея Попко. Комплекс мероприятий по обеспечению поддержки Порошенко курируют министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба Виктор Муженко, заинтересованные в том, чтобы в случае смены президента им не пришлось отвечать за свои провалы.

"В случае поражения Порошенко командование оккупационных войск грозится снять виновных командиров с должностей, несмотря на все былые заслуги. Тем самым командиры поставлены в сложную ситуацию, так как им хорошо известно об отрицательном рейтинге Порошенко среди подчиненных", - сказал Безсонов.

Напомним, рейтинг Порошенко, по разным опросам, колеблется в пределах 8-15%. В декабре взятый в плен украинский военнослужащий подтвердил, что неприязнь в ВСУ к Порошенко только нарастает.

Выборы на Украине состоятся 31 марта, второй тур - 21 апреля.

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ДНР: Порошенко поручил ВСУ обеспечить себе поддержу на президентских выборах

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, ВСУ



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