В Салехарде подростки устроили забег по крыше многоэтажного дома

В Салехарде подростки устроили забег по крыше дома, расположенного по адресу Чубынина, 12. Видеозапись попала в соцсети и стала поводом для проверки управляющих компаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Инцидент произошел накануне. В группе "В Салехарде" социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видеозапись с молодыми людьми, бегающими по крыше многоэтажки. "Чьи герои-высотники?" - поинтересовался автор видеоролика.

Администрация города и департамент городского хозяйства проверили управляющую компанию "Жилищный стандарт".

"Проверка видимых нарушений не выявила: двери доступа на крышу во время проверки были закрыты, также на месте осуществили замену запорного механизма. Работа управляющей компании ранее нареканий не вызывала", - отметил начальник отдела коммунального хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Салехарда Александр Моисеенко.

Кроме того, о необходимости проверить чердачные выходы, были оповещены все городские УК. В ближайшее время начнутся выездные проверки многоквартирных домов.

В мэрии попросили родителей провести разъяснительные беседы со своими детьми о том, как опасно бегать по крышам. Также власти намерены ужесточить наказания в отношении УК за подобные нарушения содержания подконтрольных домов.