Защита сенатора Арашукова и его отца обжаловала их арест

Защита подала апелляционную жалобу на арест отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен под стражу.

Арест сенатора Арашукова был обжалован на прошлой неделе. 7 февраля Мосгорсуд проверит его законность, сообщает ТАСС.

В Кремле заявили, что говорить о сбоях в системе управления "Газпромом" после задержания отца сенатора Рауфа Арашукова преждевременно. Необходимо дождаться конца расследования и решения суда, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.