"Это сердечная патология": СМИ назвали предварительную причину смерти Децла

СМИ назвали предварительную причину смерти известного артиста Кирилла Толмацкого (Децла).

Напомним, Децл умер в минувшее воскресенье в возрасте 35 лет. В столице Удмуртии он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков, и на видео последнего концертного номера рэпер выглядит вполне здоровым.

Как пишет ФАН, экспертиза была проведена в бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской республики, но четкой картины пока не дала, поэтому на данный момент предварительная причина смерти – это сердечная патология. Как рассказал изданию источник в следствии, были взяты все возможные анализы: на алкоголь и на токсические вещества, но пока не будет проведен полный анализ, причину установить невозможно.

"Предварительный диагноз – смерть в связи с сердечной патологией, но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет", - утверждает источник.

По его словам, врачи все же не исключают влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

Ранее стало известно, что Мосгордума готова поддержать инициативу об установке памятной таблички на доме в Москве, где жил Децл.