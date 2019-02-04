Италия наложила вето на признание Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Наблюдатели отмечают, что данная ситуация является подтверждением отсутствия у стран ЕС "единства в вопросах внешней политики".

Ранее позицию Рима по поводу сложившейся в Венесуэле ситуации высказал заместитель министра иностранных дел Манлио Ди Стефано. По его словам, Италия не готова поддержать Гуаидо. Он также сослался на принцип, который запрещает Риму вмешиваться в дела другого суверенного государства.

Ди Стефано добавил, что Италия "категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны".

Напомним, 23 января лидер оппозиции объявил себя временным главой Венесуэлы. В США признали легитимность его действий: американский лидер Дональд Трамп поздравил Гуаидо с "историческим вступлением в должность президента".