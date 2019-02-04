04 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

"Требовал дать ему покурить и выпить". В челябинской больнице пьяный пациент напал на врача

В Челябинске в больнице пьяный пациент напал на врача. Мужчина требовал дать ему покурить и выпить, но получив отказ, ударил доктора пинцетом в область лопатки и щеку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, инцидент произошел в областной клинической больнице №3 в ночь со 2 на 3 февраля. В больницу доставили мужчину, который был пьян. Для исключения черепно-мозговой травмы его осматривал врач-нейрохирург.

"Пациент требовал дать ему покурить и выпить, на что получил отказ от доктора. Когда врач после осмотра развернулся, чтобы заполнить электронную форму на пациента, тот схватил со стола пинцет и ударил медика сначала в область лопатки, потом в область щеки", - рассказали в пресс-службе минздрава.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Врачу пришлось наложить швы, сейчас он находится на больничном.

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"Требовал дать ему покурить и выпить". В челябинской больнице пьяный пациент напал на врача

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Теги: пациент, врач, нападение, алкоголь, полиция,



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