Якутский охотник убил своего друга, перепутав его с лосем

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО

Якутский охотник убил своего друга, перепутав его с лосем

Якутянин убил на охоте своего друга, перепутав его с лосем. За незаконной добычей дичи группа мужчин отправилась на снегоходах в лес, пишет Федералпресс. Один из них заметил движение между деревьями и выстрелил, попав в своего товарища.

В отношении двух жителей Вилюйского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. В декабре 2018 года обвиняемые выехали на снегоходах "Буран" на охоту. Они остановились в 12 километрах от села Усун. Так они стали выслеживать лося, при этом у них отсутствовало разрешение, и охотились они в запрещенные сроки.

Как пишет ИА YakutiaMedia, во время охоты, один из мужчин заметил движение между деревьев и подумал, что это лось. Он произвел выстрел из огнестрельного карабина "вепрь" и попал в своего друга. В результате ранения потерпевший скончался на месте.

Обвинительное заключение уголовного дела в причинении смерти по неосторожности направлено в суд. Мужчины также обвиняются в незаконной охоте с применением механического транспортного средства и незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Якутский охотник убил своего друга, перепутав его с лосем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: охота, лось, убийство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 690

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети