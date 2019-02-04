Якутский охотник убил своего друга, перепутав его с лосем

Якутянин убил на охоте своего друга, перепутав его с лосем. За незаконной добычей дичи группа мужчин отправилась на снегоходах в лес, пишет Федералпресс. Один из них заметил движение между деревьями и выстрелил, попав в своего товарища.

В отношении двух жителей Вилюйского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. В декабре 2018 года обвиняемые выехали на снегоходах "Буран" на охоту. Они остановились в 12 километрах от села Усун. Так они стали выслеживать лося, при этом у них отсутствовало разрешение, и охотились они в запрещенные сроки.

Как пишет ИА YakutiaMedia, во время охоты, один из мужчин заметил движение между деревьев и подумал, что это лось. Он произвел выстрел из огнестрельного карабина "вепрь" и попал в своего друга. В результате ранения потерпевший скончался на месте.

Обвинительное заключение уголовного дела в причинении смерти по неосторожности направлено в суд. Мужчины также обвиняются в незаконной охоте с применением механического транспортного средства и незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.