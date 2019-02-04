В Тюменской области температура опустится до -47 градусов

В Тюменской области в ближайшие дни температура воздуха опустится до -47 градусов. Аномальные морозы, до -48 градусов, установятся также в Ханты-Мансийском автономном округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Водителей просят исключить поездки на дальние расстояния во время сильных морозов. Если отменить поездку нельзя, то транспорт должен быть исправен, предупреждают в "Уралуправдоре".

"Во время сильных морозов на федеральных трассах организовано патрулирование дорог с периодичностью один раз в два часа, с целью выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи", - отметили в ведомстве.

Напомним, из-за сильных морозов спасателям пришлось отогревать жителей Киргизии, автобус которых сломался на трассе.