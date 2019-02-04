На Южном Урале местную жительницу будут судить за жестокое обращение с сыном

Жительницу Коркино будут судить за жестокое обращение с малолетним сыном. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина не уделяла внимание своему двухлетнему ребенку, содержала его в антисанитарных условиях и без еды, распивала алкоголь с мужем. Ребенок страдает детским церебральным параличом, однако женщина не отводила его в больницу для планового осмотра, поэтому была принудительно госпитализирована вместе с сыном.

В июле прошлого года она оставила ребенка в кроватке на четыре часа без еды и присмотра. После этого мальчика госпитализировали в больницу.