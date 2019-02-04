Прокуратура и ГИБДД выявили нарушения при уборке снега в Екатеринбурге

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Прокуратура и ГИБДД выявили нарушения при уборке снега в Екатеринбурге

Прокуратура и ГИБДД в прошедшие выходные проверили качество уборки снега в Екатеринбурге после сильного снегопада. Специальная комиссия обследовала улицы Московскую, Мира и Малышева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Так, специалисты Госавтоинспекции выявили нарушения в виде формирования снежных валов на тротуарах, на остановках общественного транспорта и на мостах. Например, в районе пересечения улиц Московская - Пальмиро Тольятти сформирован снежный вал на путепроводе, на улице Малышева, 18а и улице Мира, 19А сформированы снежные валы на тротуаре, а также менее чем в 20-ти метрах от остановки общественного транспорта.

В рамках правил зимнего содержания дорог в отношении подрядных организаций выдано 112 предписаний и составлено 14 административных материалов о "несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

В ГИБДД также отмечают, что за период с 1 октября 2018 года по 27 января 2019 года в Екатеринбурге произошло 343 ДТП, в результате которых 19 человек погибли и 453 - травмированы. В 98 случаях аварий были выявлены неудовлетворительные дорожные условия в части недостатков зимнего содержания.

снег, сугроб(2019)|Фото: Накануне.RU

Администрации города, в свою очередь, снова отчиталась об уборке снега. По информации мэрии, в выходные днем в уральской столице более 980 дорожных рабочих занимались очисткой снега, а на дорогах было задействовано 470 единиц техники. Дорожные службы выполняют основной объем работ в ночное время суток. Так, с пятницы до понедельника на линию было выведено 994 единицы техники, среди которых комбинированные дорожные машины, трактора, самосвалы. За это время на специализированные полигоны отправили 22 тыс. 153 тонны снега.

На данный момент службы благоустройства города продолжают работать в усиленном режиме.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура и ГИБДД выявили нарушения при уборке снега в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уборка снега, снегопад, службы благоустройства, ГИБДД, нарушения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2019 11:53 Мск Высокинский не прошел испытание снегопадом: на дорогах пробки, на тротуарах - сугробы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 674

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети