Прокуратура и ГИБДД выявили нарушения при уборке снега в Екатеринбурге

Прокуратура и ГИБДД в прошедшие выходные проверили качество уборки снега в Екатеринбурге после сильного снегопада. Специальная комиссия обследовала улицы Московскую, Мира и Малышева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Так, специалисты Госавтоинспекции выявили нарушения в виде формирования снежных валов на тротуарах, на остановках общественного транспорта и на мостах. Например, в районе пересечения улиц Московская - Пальмиро Тольятти сформирован снежный вал на путепроводе, на улице Малышева, 18а и улице Мира, 19А сформированы снежные валы на тротуаре, а также менее чем в 20-ти метрах от остановки общественного транспорта.

В рамках правил зимнего содержания дорог в отношении подрядных организаций выдано 112 предписаний и составлено 14 административных материалов о "несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

В ГИБДД также отмечают, что за период с 1 октября 2018 года по 27 января 2019 года в Екатеринбурге произошло 343 ДТП, в результате которых 19 человек погибли и 453 - травмированы. В 98 случаях аварий были выявлены неудовлетворительные дорожные условия в части недостатков зимнего содержания.

Администрации города, в свою очередь, снова отчиталась об уборке снега. По информации мэрии, в выходные днем в уральской столице более 980 дорожных рабочих занимались очисткой снега, а на дорогах было задействовано 470 единиц техники. Дорожные службы выполняют основной объем работ в ночное время суток. Так, с пятницы до понедельника на линию было выведено 994 единицы техники, среди которых комбинированные дорожные машины, трактора, самосвалы. За это время на специализированные полигоны отправили 22 тыс. 153 тонны снега.

На данный момент службы благоустройства города продолжают работать в усиленном режиме.