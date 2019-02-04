04 Февраля 2019
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Депутат предложил снижать зарплату учителям за агрессию к детям

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой снижать зарплаты школьным учителям в случае их агрессии по отношению к ученикам.

По мнению парламентария, учитель, хоть раз замеченный в применении психологического или физического насилия к ребенку, "не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей свою душу", передает РИА Новости.

В случае если педагог один раз проявил агрессию к ученикам, зарплату нужно снизить на треть, если это повторилось, то – вдвое, предлагает Чернышов.

Напомним, в последнее время сообщения о жестокости и агрессии учителей появляются все чаще. Так, недавно инцидент произошел на уроке физкультуры в одной из школ города Химок. Ученики первого класса избили 8-летнего одноклассника по инициативе учителя. Преподаватель сказала детям, что сегодня у них "День каннибала", и все желающие могут накинуться на выбранного ей ребенка.

Ранее в Прикамье бывшего учителя оштрафовали за издевательства над школьниками.

Также сообщалось, что Следственный комитет проверит школу в Бурятии, где детей заставили сидеть на уроке в противогазах.

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Депутат предложил снижать зарплату учителям за агрессию к детям

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Теги: учителя, агрессия, школьники



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