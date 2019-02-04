04 Февраля 2019
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Головин включен в символическую сборную тура французской Лиги 1

Полузащитник "Монако" Александр Головин включен в символическую сборную 23-го тура французской Лиги 1, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в минувшие выходные гол российского полузащитника помог "монегаскам" обыграть "Тулузу" (2:1). Команда одержала первую за семь матчей победу в чемпионате Франции.

Александр Головин(2019)|Фото: twitter.com/as_monaco

Символическую сборную по итогам тура составили журналисты издания L'Equipe. Она основана на оценках футболистов в каждом матче. Кроме Головина в нее вошли Антони Лопеш и Мусса Дембеле из "Лиона", Софьян Алакуш и Лоик Ландре из "Нима", Юссуф Коне и Николя Пепе из "Лилля", Матье Кафаро и Томас Фоке из "Реймса", Шейк Ндойе из "Анже", а также одноклубник Головина Желсон Мартинш.

Напомним, ранее Александр Головин оказался в десятке худших трансферов чемпионата Франции по итогам 2018 года.

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Головин включен в символическую сборную тура французской Лиги 1

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Теги: Головин, сборная, Монако



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