Минстрой Прикамья: "Аварийные" дома для детей-сирот прошли приемку в муниципалитетах

В министерстве строительства Пермского края прокомментировали ситуацию с некачественным жильем для детей-сирот в Добрянке, о котором ранее сообщил в своем Instagram уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос качества жилья для детей-сирот находится на контроле минстроя.

"Что касается дома на Ленина, 48 в период строительства он не находился под надзором инспекции Госстройнадзора, так как его этажность составляет до трех этажей. (По закону Госстройнадзор ведет надзор за строительством объектов свыше трех этажей). Минстрой купил помещения готового дома, строительство которого велось исключительно под надзором районной администрации. Приемка помещений осуществлялась межведомственной комиссией, которая при осмотре не выявила нарушений при строительстве. Большое количество проблем возникло в результате эксплуатации дома. На протяжении двух лет в доме отсутствует управляющая компания, в то время как ее поиск – это прямая обязанность муниципального образования. Балансодержателем помещений является муниципалитет. Контроль за управлением жилым домом осуществляет ИГЖН", - пояснили в ведомстве.

Добавим, что по "аварийным" домам для детей-сирот в Нытве и Добрянке возбуждено уголовное дело.