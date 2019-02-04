04 Февраля 2019
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В РПЦ назвали "жалким зрелищем" интронизацию нового лидера украинского раскола

"Интронизация" нового лидера украинского раскола Сергея Думенко (Епифания) стала "жалким зрелищем", проигнорированным мировым православием. Об этом сказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
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"Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли", - цитирует священника ТАСС.

"Не было ни одной делегации ни одной поместной церкви. За исключением Стамбульской, конечно. Какая церковь – такое и признание", – написал в Telegram глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он объяснил и отсутствие на церемонии давнего лидера раскольников Михаила Денисенко-Филарета, который внезапно заболел.

"Без патриаршего куколя Филарет не хочет, но на это никогда бы не пошла делегация Константинопольского патриархата. Вот вам и вся причина болезни. Дипломатическая болезнь, как принято говорить", – добавил Легойда.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Денисенко продолжает считать себя "киевским патриархом" и заявляет о двоевластии.

Напомним, 3 февраля в Киеве "интронизовали" Думенко. Все православные церкви проигнорировали это событие. Также не пришли верующие. Зато прибыли униаты, католики и протестанты.

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В РПЦ назвали "жалким зрелищем" интронизацию нового лидера украинского раскола

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Теги: Украина, церковь, раскол, Сергей Думенко, Епифаний



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