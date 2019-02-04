04 Февраля 2019
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Прокуратура не исключила эксгумацию тел участников группы Дятлова

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков заявил, что тела членов группы Дятлова могут быть эксгумированы, передает корреспондент Накануне.RU.

"В рамках нашей проверки мы будем изучать медицинские документы, и если у экспертов будут какие-то вопросы, начнём переговоры с родными об эксгумации", - заявил Курьянов.

Также на сегодняшней пресс-конференции он рассказал, что секретность уголовного дела объясняется тем, что в нём был секретный документ, он касался выяснения причастности манси к гибели группы.

"Один секретный документ делает секретным все дело", - сказал Курьянов.

Но сейчас дело уже не секретное, оно ушло в архив в 1974 г. в несекретном виде.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие. Причины гибели решила установить прокуратура спустя 60 лет. Из примерно 75 версий прокуроры отобрали три, которые показались им наиболее вероятными. Все они связаны с погодными явлениями - лавина, ураган и "снежная доска".

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Прокуратура не исключила эксгумацию тел участников группы Дятлова

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Теги: Андрей Курьяков, группа Дятлова



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