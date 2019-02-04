Завод "Уральские локомотивы" и БФ "Синара" приобрели медицинское оборудование для Верхнепышминской ЦГБ

Уже нескольких лет "Уральские локомотивы" вместе с Благотворительным фондом "Синара" оказывают помощь отделениям Центральной городской больницы Верхней Пышмы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, фетальный монитор BISTOS BT-350 и портативный биохимический анализатор крови не так давно пополнили арсенал медицинского оборудования больницы. Новейшая медицинская техника уже используется в отделении родовспоможения и клинико-диагностической лаборатории.

Новый кардиотокограф (фетальный монитор BISTOS BT-350) за год может выполнять свыше 3,5 тыс. исследований. Как отметил главврач Верхнепышминской ЦГБ Алексей Малинкин, данный метод является одним из ведущих в перинатальной диагностике благодаря своей простоте и информативности. "По внешним признакам определить состояние плода в период внутриутробного развития нельзя. До этого, когда акушеры не имели в своем арсенале специальных технических устройств, они ориентировались на сердцебиение плода, поскольку именно сердечная деятельность является первым проявлением жизнедеятельности малыша. В современной медицине для определения состояния ребенка в период внутриутробного развития применяется кардиотокография плода", — пояснил он.

С помощью нового биохимического анализатора специалисты лаборатории смогут экспресс-методом определять уровень холестерина и сахара в крови человека. Что позволит также диагностировать различные заболевания на ранней стадии и держать под контролем эффективность проводимого лечения. За год с помощью аппарата может быть проведено свыше 1 тыс. подобных исследований.

"Уверен, что новое оборудование позволит оказывать медицинские услуги гражданам, среди которых и наши работники, на более высоком качественном уровне" — сказал начальник департамента по управлению персоналом "Уральских локомотивов" Андрей Пряхин, отметив также, что такого рода помощь медицинскому учреждению поспособствует расширению возможностей для лечения и обследования.