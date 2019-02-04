04 Февраля 2019
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Первый февральский киноуикенд получился слабым: "Спасти Ленинград" провалился в прокате

Кассовые сборы в России и СНГ в последние дни января определили лидером проката комедию "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители".
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Первый фильм с переодеванием Александра Реввы в женщину позднего бальзаковского возраста – был своеобразным ремейком американской комедии 80-х "Тутси", вторая часть больше похожа на "Миссис Даутфаер" и любимый в нашей стране французский остросоциальный фильм с Пьером Ришаром - "Игрушка", где главный герой должен воспитывать капризного ребенка из богатой семьи.

Второе место занял американский блокбастер "Стекло", и, несмотря на то, что главный претендент на "Оскар" - лента с большими претензиями "Зеленая книга" - вышла в прокат, место в топе занять она не смогла из-за нашего танка – "Т-34", который стартовал в новогодние праздники и до сих пор держит взятую высоту. На сегодня можно говорить о 2,2 млрд руб., собранных в кинозалах страны. Таким образом, кино про экипаж, сбежавший из концлагеря на танке вышел на третье место по сборам среди всех картин в новейшей истории российского проката после "Аватара" (3,5 млрд рублей) и "Движения вверх" (2,97 млрд рублей).

афиша фильма "Т-34"(2019)|Фото: Накануне.RU

Первый февральский киноуикенд оказался довольно слабым, эксперты фиксируют сумму в 500 млн руб. - это 2 млн проданных билетов в кино по России. Работа "Спасти Ленинград" добралась до суммы в 120 млн руб., фильм-катастрофа едва достиг уровня не слишком успешной ленты "Собибор", приводит данные о сборах "Кинокадр". При этом, напомним, что бюджет фильма про трагедию на Ладоге в 1941 году составляет 237 млн руб., создатели не раз подчеркивали, что не получили от Минкульта ни копейки. Первый уикенд, обычно самый большой по сборам не превысил 23 млн, дальше количество билетов, проданных на фильм, только падало. Видимо, зрители, посмотревшие фильм, не посоветовали идти на него знакомым и друзьям, в сети фильм иронично называют "Спасти рядового Титаника", пользователи пишут:

"Очередное кино и немцы. Опять на всех одинаково чистая не ношеная одежда. Опять у главного героя семья репрессирована. Опять приказали умереть, но мы выжили. По-другому сейчас снимать не умеют. Увы." (kg-portal, ViTverd, орф и пункт сохранены – ред.)

"Никак не могу понять название "Спасти Ленинград". Чем спасти, проводкой баржи? Я бы ещё понял "Спасти из Ленинграда" или "Спастись ...". (ТрудовИк, oper.ru)

кадр фильма "Спасти Ленинград"(2018)|Фото: kino-teatr.ru

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Первый февральский киноуикенд получился слабым: "Спасти Ленинград" провалился в прокате

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Теги: сборы, бокс-офис, кино, тутси, бабушка легкого поведения, спасти ленинград, стекло



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