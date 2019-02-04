Россия не попала в ТОП стран с доступным бензином

Люксембург, Норвегия и Австрия возглавили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Россия заняла в рейтинге лишь 20 место из 33 возможных.

На среднюю зарплату житель Люксембурга может купить 3113,9 литров бензина. За год цены на топливо марки Аи-95 снизились на 7,1%, на дизельное топливо - на 0,8%. Больше 20 тыс. литров топлива на средний заработок могут купить жители Норвегии, Австрии и Великобритании, которая заняла 4 место, подсчитали в РИА Рейтинг. При этом средняя цена литра бензина в этих странах в 2-3 раза выше, чем в России: от 115 до 84 руб.

Россиянин на свою зарплату может купить 825,8 литров топлива. Розничные цены на Аи-95 за 2018 г. выросли на 9,7%, на дизельное топливо - на 15,8%.

Выше России в рейтинге помимо европейских стран расположился Казахстан (896,7 литров). Замыкает рейтинг Украина, где жители могут купить лишь 246,9 литров топлива.

Как сообщало Накануне.RU, эксперты прогнозируют рост цен на топливо в 2019 г. после окончания действия соглашения с нефтяниками о регулировании цен на внутреннем рынке.