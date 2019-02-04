Россия не попала в ТОП стран с доступным бензином

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России За рубежом

Россия не попала в ТОП стран с доступным бензином

Люксембург, Норвегия и Австрия возглавили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Россия заняла в рейтинге лишь 20 место из 33 возможных.

Читайте также:

На среднюю зарплату житель Люксембурга может купить 3113,9 литров бензина. За год цены на топливо марки Аи-95 снизились на 7,1%, на дизельное топливо - на 0,8%. Больше 20 тыс. литров топлива на средний заработок могут купить жители Норвегии, Австрии и Великобритании, которая заняла 4 место, подсчитали в РИА Рейтинг. При этом средняя цена литра бензина в этих странах в 2-3 раза выше, чем в России: от 115 до 84 руб.

Россиянин на свою зарплату может купить 825,8 литров топлива. Розничные цены на Аи-95 за 2018 г. выросли на 9,7%, на дизельное топливо - на 15,8%.

Выше России в рейтинге помимо европейских стран расположился Казахстан (896,7 литров). Замыкает рейтинг Украина, где жители могут купить лишь 246,9 литров топлива.

Как сообщало Накануне.RU, эксперты прогнозируют рост цен на топливо в 2019 г. после окончания действия соглашения с нефтяниками о регулировании цен на внутреннем рынке.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия не попала в ТОП стран с доступным бензином

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения, бензин, топливо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 674

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети