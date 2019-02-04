ФСБ предлагает использовать российские сим-карты при переходе к сетям 5G

ФСБ предложила использовать российские сим-карты и криптографию для связи пятого поколения (5G).

Представитель спецслужбы заявил об этом на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта "Цифровая экономика", сообщают "Ведомости".

Криптографические алгоритмы используются при авторизации абонентов, сим-карты должны их поддерживать, пояснил источник.

В отдаленной перспективе ФСБ предлагает заменять еще и оборудование на сетях – в частности, на базовых станциях – с иностранного на отечественное. Между тем, представитель спецслужбы не показал документов с описанием этих предложений, утверждают участники совещания.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи из-за опасений, что иностранные сим-карты могут угрожать утечке данных за рубеж, предложило внедрить в сети связи российские системы криптографической защиты. Они потребуют перехода на новые сим-карты, которые, по оценке операторов, надо будет регулярно менять.

"Коммерсантъ" ссылался на проект приказа, в котором говорится, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Эти требования предусмотрены антитеррористическим пакетом поправок, известным как"закон Яровой".

При этом инициатива Минкомсвязи обернется для операторов значительными финансовыми затратами. Минэкономики, которое предложило отправить проект приказа на доработку, привело оценку "Вымпелкома" - это потребует дополнительно более 5 млрд рублей на всех участников рынка.