Прокуратура объяснила нестыковки в дате возбуждения дела о гибели группы Дятлова

Прокуратура объяснила несостыковки в дате возбуждения дела о смерти туристической группы Дятлова. Как передает корреспондентпри сдаче уголовного дела в архив проставляются даты первого и последнего документов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области

6 февраля 1959 г. был допрос связиста из Вижая Василия Попова, который рассказал, что видел в конце января две тургруппы. Последний документ - это постановление о прекращении дела от 28 мая 1959 г. Также он заявил, что присутствовавшие на поисках военные помогали искать туристов, и ничего таинственного в этом нет.

Напомним, ранее Курьяков заявил, что второго дела о смерти группы Дятлова нет.