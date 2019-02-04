Прокуратура объяснила нестыковки в дате возбуждения дела о гибели группы Дятлова

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО В России

Прокуратура объяснила нестыковки в дате возбуждения дела о гибели группы Дятлова

Прокуратура объяснила несостыковки в дате возбуждения дела о смерти туристической группы Дятлова. Как передает корреспондент Накануне.RU, при сдаче уголовного дела в архив проставляются даты первого и последнего документов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

6 февраля 1959 г. был допрос связиста из Вижая Василия Попова, который рассказал, что видел в конце января две тургруппы. Последний документ - это постановление о прекращении дела от 28 мая 1959 г. Также он заявил, что присутствовавшие на поисках военные помогали искать туристов, и ничего таинственного в этом нет.

Напомним, ранее Курьяков заявил, что второго дела о смерти группы Дятлова нет.

Группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура объяснила нестыковки в дате возбуждения дела о гибели группы Дятлова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гибель группы Дятлова, смерть туристов, перевал Дятлова, прокуратура,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.02.2019 11:11 Мск Прокуратура не исключила эксгумацию тел участников группы Дятлова

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.02.2019 10:27 Мск Прокуратура: второго дела о смерти группы Дятлова нет
Ранее 02.02.2019 23:15 Мск Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Ранее 02.02.2019 07:44 Мск Трагедия на перевале Дятлова не имеет срока давности, – эксперт
Ранее 01.02.2019 13:00 Мск Исследователи истории дятловцев надеются, что архивы по делу рассекретят
Ранее 01.02.2019 11:51 Мск Причины гибели группы Дятлова решила установить прокуратура. Спустя 60 лет
Ранее 09.01.2019 05:01 Мск Названа очередная возможная версия гибели группы Дятлова
Ранее 17.12.2018 08:30 Мск Уральский исследователь нашёл частицы крови в дневнике девушки из группы Дятлова
Ранее 21.05.2018 08:04 Мск Исследователь: В могиле "дятловца" Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Ранее 17.05.2018 09:36 Мск По результатам теста ДНК в могиле участника группы Дятлова захоронен другой человек?
Ранее 16.05.2018 09:36 Мск "Как на Чернобольской АЭС". Вокруг могилы участника группы Дятлова высокая радиация
Ранее 14.05.2018 10:59 Мск У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 674

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети