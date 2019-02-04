Прокуратура объяснила нестыковки в дате возбуждения дела о гибели группы Дятлова
6 февраля 1959 г. был допрос связиста из Вижая Василия Попова, который рассказал, что видел в конце января две тургруппы. Последний документ - это постановление о прекращении дела от 28 мая 1959 г. Также он заявил, что присутствовавшие на поисках военные помогали искать туристов, и ничего таинственного в этом нет.
Напомним, ранее Курьяков заявил, что второго дела о смерти группы Дятлова нет.
Группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.