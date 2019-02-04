В Челябинске школьницу, которая сбила инспектора ДПС, будут судить за грабеж и угон

В Челябинске школьница, которая в ноябре прошлого года на "Мерседесе" сбила сотрудника ГИБДД, предстанет перед судом по обвинению в грабеже и угоне автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемая вместе с несовершеннолетней, которая еще не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, угрожая насилием, похитили у знакомой несовершеннолетней девушки золотую цепочку. Спустя три дня у этой же девушки обвиняемая с другой соучастницей возле школы похитили золотые серьги. Похищенными украшениями школьница распорядилась по своему усмотрению.

Также ее обвиняют в угоне автомобиля "Мерседес Бенц Е 200", принадлежащего бабушке, в ноябре прошлого года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла ночью 17 ноября на автодороге "Меридиан" в Челябинске - 15-летняя девочка сбила стажера ГИБДД, который потребовал водителя остановиться. Мужчина получил травмы - ссадины и ушибы. Однако школьница избежала наказание. К административной ответственности привлечена ее мама.

Известно, что следственный комитет провел проверку в отношении полицейских, но отказал в возбуждении уголовного дела. Прокуратура это решение отменила.