"Каждый пятый - вор и мошенник". В зауральских больницах после тотальных проверок нашли множественные нарушения

В Курганской области подвели предварительные итоги проверки районных поликлиник и больниц - такое распоряжение дал еще в прошлом году врио губернатора региона Вадим Шумков после того, как к нему начали валом сыпаться жалобы на медицинских работников. Эти жалобы писали пациенты, которые были недовольны качеством предоставляемых медучреждениями услуг.

После проверок информация стала шоком для многих чиновников медицинской сферы - уже проверено 9 районных больниц, проверка пяти еще идет, но уже с уверенностью можно сказать: нарушения есть и они очень серьезные.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области, выявлен целый ряд серьезнейших нарушений и злоупотреблений финансово-хозяйственного характера.

В некоторых больницах сотрудники финансово-экономических отделов незаконно начисляли себе премии, из-за этого их вознаграждение порой в 1,5-2 раза превышало зарплату врачей, совмещающих сразу несколько ставок. В кадрах также нашли нарушения - количество работников отделов экономики и бухгалтерий явно избыточно в соотношении к численности медицинского персонала больниц.

Нашли нарушения и в сфере госзакупок.

"Формирование лотов по поставке продуктов питания осуществлялось путем объединения позиций с целью недопущения прямых поставщиков и осуществления закупок через посредников", - добавили в пресс-службе зауральского правительства.

Начальную цену на поставку таблеток формировали, отбирая среди поставщиков самые дорогие предложения, цена тем самым завышалась, медучреждениям наносился ущерб, так как можно было бы купить те же медикаменты, но при менее высокой цене.

После проверок оказалось, что некоторые больницы платили подрядчикам за те работы, которые по факту сделаны не были. Просто напросто дешевые стройматериалы, например, подменялись дорогими аналогами, но лишь по документам - на самом деле строили "дешевкой".

В правоохранительные органы уже направлены материалы по выявленным нарушениям.

Как сообщил Накануне.RU собственный источник в правительстве Курганской области, знакомый с ситуацией, такие нарушения были давно, просто они покрывались некоторыми чиновниками, которые в данный момент уже не работают.

"Получается, что каждый пятый - вор и мошенник. Больницы и так в районах очень плохо живут: не хватает лекарств, зарплаты маленькие, хозяйственный фонд слабый. И на фоне этого мы видим, что у нас, оказывается, бухгалтера и экономисты получают в 2 раза больше, чем врачи. Тырят все. Это началось активно со времен Алексея Кокорина в 2014 году, он закрывал глаза на это, не поощрял, но и не запрещал. Вот и пошла такая у нас "кокоринщина", если это так можно сказать, и 5 лет уже продолжается. Надеюсь, Вадим Михайлович Шумков наведет порядок. По крайней мере, уже в этом направлении сдвиги есть", - сообщил источник свою точку зрения.