17% россиян хотят эмигрировать из страны, - опрос

Социологи выяснили, что больше всего эмигрировать из России хочет молодежь. Таковы данные опроса "Левада-центра".

Так, почти пятая часть опрошенных (17%) заявила о желании переехать в другие страны, и большинство из них – это молодежь в возрасте 18-24 лет. При этом эмигрантские настроения более распространены среди тех, кто хотел бы быть более активным в политике (24%), а среди тех, кто дистанцируется от нее, этот показатель ниже (14%).

Также социологи установили, что 58% российских граждан за последние пять лет вообще не выезжали за границу, пишет Infox.ru.

Напомним, другие опросы населения показывают: половина россиян считает, что страна движется в неверном направлении, а еще половина опрошенных опасается войны.