04 Февраля 2019
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Общество Курганская область

В Зауралье государственными руководителями хотят стать более 300 человек

В правительстве Курганской области завершили прием документов в так называемую "губернаторскую сотню" - резерв управленческих кадров, набор в которую объявил лично врио главы Зауралья Вадим Шумков.

В электронной форме заявки на вступления подали 670 человек, необходимый пакет документов предоставили более 300 кандидатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Шумкова.

На втором этапе конкурса кандидатов ждет тестирование на знание Конституции РФ и Устава Курганской области, также будет проверена грамотность претендентов.

Есть и третий этап: те, кто до него дойдут, будут писать эссе и продемонстрируют свои личностно-профессиональные и управленческие ресурсы.

Уже в начале марта этого года станут известны фамилии тех, кто прошел все испытания - эти люди будут включены в резерв управленческих кадров Курганской области.

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В Зауралье государственными руководителями хотят стать более 300 человек

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Теги: губернаторская сотня, резерв, кадры, документы, прием, Зауралье, Вадим Шумков, курган



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