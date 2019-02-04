СМИ: Пожар в "звездном доме" на Никитском бульваре начался в квартире дочери Башмета

По факту гибели людей при пожаре на Никитском бульваре в Москве завели уголовное дело.

Напомним, возгорание в квартире в центре столицы в многоквартирном доме 1912 года постройки произошло в ночь на 4 февраля.

Сообщалось, что огонь охватил пятый и четвертый этажи дома №12. По данным МЧС, в ходе тушения пожара были спасены 42 человека, в том числе восемь детей.

Погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Москве.

Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам и более лицам".

СМИ сообщают, что в старинном доме, который называют "звездным", находятся квартиры многих знаменитостей: Никаса Сафронова, Любови Казарновской, Ингеборги Дапкунайте, дочери Юрия Башмета.

В квартире последней, по данным "КП", якобы и находился очаг пожара. Также, по некоторым данным, пострадала известная художница Елена Лаврека.

На прошлой неделе пожар произошел в байк-клубе "Sexton" на северо-западе Москвы, который принадлежит "Ночным волкам".

Загорелась нежилая постройка на территории комплекса. О пострадавших не сообщалось.