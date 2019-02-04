Прокуратура: второго дела о смерти группы Дятлова нет

Возобновление расследования дела о гибели туристической группы Дятлова инициировано по просьбе родных одного из погибших. Также стало известно, что дело только одно, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокуратура возобновила расследование дело о смерти группы Дятлова в интересах родных одного из погибших - Семёна Золотарёва. Об этом заявила на пресс- конференции корреспондент "Комсомольский правды" Наталья Варсегова.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков подтвердил запрос и добавил, что уже идет работа с госархивом региона.

"Чтобы развеять мифы о двух уголовных делах, скажу, что оно состоит из одного тома объемом 400 с небольшим страниц и наблюдательного производства. Всё", - сказал Курьяков.

Напомним, группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.