В Челябинске суд прекратил дело по иску "Красного&Белого" к налоговой инспекции о доначислении налогов на сумму в 1,9 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по иску ООО "Абсолют" (сеть алкомаркетов "Красное & белое") к Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что компания просила признать недействительным решение налоговой о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения в части взыскания суммы 1 млрд 953 млн руб., из которых в части неуплаты НДС в размере 713 млн руб., пени по НДС – 315,8 млн руб., в части неуплаты налога на прибыль в размере 625 млн руб., пени по налогу на прибыль – 282,5 млн руб., штрафа 15,4 млн руб., пени по НДФЛ 964 тыс.

"Заявитель в судебном заседании 01.02.2019 представил ходатайство об отказе от заявленных требований и прекращении производства по делу", - говорится в решении суда.

Суд ходатайство удовлетворил, производство по делу прекращено.

Напомним, торговые сети "Дикси", "Бристоль" и "Красное & Белое" будут "слиты" в одну большую компанию, которая станет третьим по обороту ритейлером в розничной торговле РФ после "Магнита" и "X5 Retail Group" ("Пятерочка", "Карусель", "Перекресток" и другие).

Информация о слиянии компаний появилась вскоре после того, как на всех складах компании "Красное & Белое" и в офисе прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, а работа компании в преддверии новогодних праздников оказалась полностью парализована. Сеть проверяли на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов, однако на данный момент ничего не нашли.